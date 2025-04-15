Колония на Марсе и армады наноспутников: почему в космической гонке 2.0 США сделали ставку на частников

Планы Соединенных Штатов по освоению космоса выглядят крайне амбициозно: многоразовые ракеты-носители, сети глобальной связи, космический туризм, строительство базы на Луне, добыча металлов на астероидах и создание новой цивилизации на Марсе.
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