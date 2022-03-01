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Южный фронт ВСУ разбит, российская армия быстро продвигается к Южно-Украинской АЭС

Южный фронт ВСУ разбит, российская армия быстро продвигается к Южно-Украинской АЭС

Российские войска продолжают наступление в Херсонской и Николаевской областях на юге Украине. Практически не встречая никакого сопротивления и миновав Николаев, ВС РФ глубоко продвинулись вглубь региона, практически дойдя до северных границ области.

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