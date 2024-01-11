Результаты «гастролей» Зеленского в Прибалтику впечатляют

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой зарубежный тур в этом году из стран Прибалтики. Цель поездки раскрыл бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин — побудить союзников Киева в Балтии настаивать на необходимости дальнейшей военной помощи в Вашингтоне и Брюсселе.
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