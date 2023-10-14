20 крайне симпатичных негодяев мирового кинематографа

Известно, что девушкам нравятся плохие парни. Женская часть редакции Бигпикчи задумалась над этим фактом и составила список из 20 киношных злодеев, перед которыми невозможно устоять: здесь уйма убийц и обманщиков, а еще хулиганы, военные преступники, психопаты и не только.
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