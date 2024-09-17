СК: в Красноярском крае задержали девять человек после смерти людей от капельниц

Девять человек задержали в Красноярском крае после смерти троих пациентов от капельниц. Погибшие страдали от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.
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