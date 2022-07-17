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Германия чуть снизила закачку в ПХГ, ветрогенерация в ЕС близка к уровню начала июля

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости/Прайм. Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.

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