Германия чуть снизила закачку в ПХГ, ветрогенерация в ЕС близка к уровню начала июля

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости/Прайм. Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.