Критикующие РФ артисты могут лишиться собственности из-за нового законопроекта

Виктор Кирпичников

Это кто тот автор статьи, который пишет про критику? Закон предусматривает наказание за враньё, а не за критику. Критика подразумевает факты негативного характера, которые требуют немедленного реагирования властей по их устранению. А бездоказательная ложь прикрывается якобы особым мнением. Вот за это нужно карать! Любое оправдание лжи есть пособничество врагам России. За это пособничество тоже необходимо наказывать!