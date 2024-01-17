Артисты, которые критиковали действия власти РФ, могут остаться без собственности в стране за свои высказывания.
Критикующие РФ артисты могут лишиться собственности из-за нового законопроекта
Комментарии
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Евгений Сорокин
Давно пора!
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23 час.
Виктор Кирпичников
Это кто тот автор статьи, который пишет про критику? Закон предусматривает наказание за враньё, а не за критику. Критика подразумевает факты негативного характера, которые требуют немедленного реагирования властей по их устранению. А бездоказательная ложь прикрывается якобы особым мнением. Вот за это нужно карать! Любое оправдание лжи есть пособничество врагам России. За это пособничество тоже необходимо наказывать!
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19 час.
Taurus Zmei
А почему только у артистов, а не у всех, наворованное
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43 мин.
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