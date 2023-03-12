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12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы России

Профессиональный праздник связан с исторической датой - 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

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