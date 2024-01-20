Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт Моржаретто рассказал о новом нарушении ПДД, которое определяют камеры

Эксперт Моржаретто рассказал о новом нарушении ПДД, которое определяют камеры

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Звезде» о том, почему появился штраф за не пропуск пешехода у трамвайных остановок и какие нарушения ПДД умеют определять камеры Центра организации дорожного движения.

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