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Высланные из России британские шпионы (МИ-6) имели сомнительные контакты с местными мусульманами

Высланные из России британские шпионы (МИ-6) имели сомнительные контакты с местными мусульманами

К теме высланных из России британских шпионов появилась дополнительная информация о сомнительных контактах МИ-6 с местными мусульманами.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
И что проверили тех с кем они общались? Если вспомнить была забастовка пришлых на одном из предприятий, а зачинщиками оказались пришлые приехавшие из туманного альбиона, которые там работали и наверняка были завербованы спецслужбами. Наверное пора давно закрыть для пришлых калитку, а тем более их семьям, больным, исламистам и т.д. Если власть не способна обеспечить безопасность России и народа всех на урановые рудники... Зажравшиеся политики и чиновники в России уже не способны вообще шевелить серым веществом, они деградировали...
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