Высланные из России британские шпионы (МИ-6) имели сомнительные контакты с местными мусульманами

АНГЕЛ АНГЕЛ

И что проверили тех с кем они общались? Если вспомнить была забастовка пришлых на одном из предприятий, а зачинщиками оказались пришлые приехавшие из туманного альбиона, которые там работали и наверняка были завербованы спецслужбами. Наверное пора давно закрыть для пришлых калитку, а тем более их семьям, больным, исламистам и т.д. Если власть не способна обеспечить безопасность России и народа всех на урановые рудники... Зажравшиеся политики и чиновники в России уже не способны вообще шевелить серым веществом, они деградировали...