Ефрейтор Шустов уничтожил кочующий миномет ВСУ и сорвал атаку противника

Расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владимир Шустов, оборонял один из освобожденных населенных пунктов, когда противник попытался прорвать оборону российских рубежей в зоне ответственности Шустова.
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