Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Натали Портман, Аня Тейлор-Джой, Летиция Каста на показе Dior

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ новой коллекции модного дома Christian Dior. Гостями шоу стали Наталья Водянова, Натали Портман, Дженнифер Гарнер, Аня Тейлор-Джой, Летиция Каста, Розамунд Пайк, певица и возлюбленная Джереми Аллена-Уайта Розалия, звезда "Короны" Элизабет Дебики и другие.
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