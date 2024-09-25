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Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Натали Портман, Аня Тейлор-Джой, Летиция Каста на показе Dior

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Натали Портман, Аня Тейлор-Джой, Летиция Каста на показе Dior

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ новой коллекции модного дома Christian Dior. Гостями шоу стали Наталья Водянова, Натали Портман, Дженнифер Гарнер, Аня Тейлор-Джой, Летиция Каста, Розамунд Пайк, певица и возлюбленная Джереми Аллена-Уайта Розалия, звезда "Короны" Элизабет Дебики и другие.

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