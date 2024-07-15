У нас не Пенсильвания и не президентская кампания (слава Богу), но тоже стрельба: недалеко от ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге стреляли из автомата.
Мигранты устроили стрельбу на улицах Санкт-Петербурга
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ни хрена се "хулиганка"
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В 90-е у нас так же "хулиганили"... Это что же- назад в 90-е благодаря специалистам-мигрантам, а нахрен они сдались такие "специалисты"?
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15 час.
А
Алексей
Что ж, пускай теперь отвечают по всей строгости нашего закона, а дальше - депортация с пожизненным волчьим билетом (причем биометрическим) - отныне дорога в Россию заказана.
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8 час.
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