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СССР-Россия

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Мигранты устроили стрельбу на улицах Санкт-Петербурга

Мигранты устроили стрельбу на улицах Санкт-Петербурга

У нас не Пенсильвания и не президентская кампания (слава Богу), но тоже стрельба: недалеко от ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге стреляли из автомата.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ни хрена се &quot;хулиганка&quot;
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В 90-е у нас так же &quot;хулиганили&quot;... Это что же- назад в 90-е благодаря специалистам-мигрантам, а нахрен они сдались такие &quot;специалисты&quot;?
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15 час.
А
Алексей
Что ж, пускай теперь отвечают по всей строгости нашего закона, а дальше - депортация с пожизненным волчьим билетом (причем биометрическим) - отныне дорога в Россию заказана.
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8 час.

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