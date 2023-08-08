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Осужденная экс-судья Кондрат подралась с бывшим прокурором и попала в карцер

Осужденная экс-судья Кондрат подралась с бывшим прокурором и попала в карцер

В московском СИЗО бывшая судья Елена Кондрат, которая была осуждена на 9 лет заключения в связи с взяткой, подралась с экс-прокурором из Владикавказа Ольгой Швецовой, которая получила в наказание 12 лет колонии за организацию заказного преступления.

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