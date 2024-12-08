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В Москве задержан подросток, атаковавший квартиру Мизулиной по заказу с Украины

В Москве задержан подросток, атаковавший квартиру Мизулиной по заказу с Украины

t.me/Екатерина Мизулина В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который по заказу с Украины устроил беспорядок у квартиры главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

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Комментарии
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Silver Kont
А почему бы щенка не отправить на &quot;малолетку&quot;, где его опидарасят, а потом выложить кадры в инет для уведомления таких же дебилов?
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17 час.
Сергей
НЕЛЬЗЯ таких тварей оставлять БЕЗНАКАЗАННЫМИ!! ЧТо за алминистративка?!?!!? Выбить ВСЕ зубки, сломать ВСЕ пальчики и тогда отпустить!
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16 час.
GS
Grigorij Smoljakov
Родителей кошмарить.чтоб отпрыска отбебашили.
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11 час.

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