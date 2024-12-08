В Москве задержан подросток, атаковавший квартиру Мизулиной по заказу с Украины

t.me/Екатерина Мизулина В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который по заказу с Украины устроил беспорядок у квартиры главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.
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