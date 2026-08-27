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Новости Омска

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Музей имени Врубеля выкупит за 1 млн рублей последнюю картину омского художника

Музей имени Врубеля выкупит за 1 млн рублей последнюю картину омского художника. Речь о последней законченной работе известного живописца Георгия Кичигина - «Автопортрет.

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