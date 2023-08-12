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    Там надо еще руководство и хозяев лагеря проверить (писали, что лагерь частный), и вплоть до министерства. О как они ...Нацистка-вожатая ...

Нацистка-вожатая в крымском лагере, где находятся дети из Шебекино, ненавидит русских

Нацистка-вожатая в крымском лагере, где находятся дети из Шебекино, ненавидит русских

Юрий Кот   «Мерзкие русские дети. Я их ненавижу» — подобные признания звучат на видео, записанном Марией — вожатой лагеря в Крыму.

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Комментарии
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Геннадий Кресов
Принимают кого попало,без дезинфекции,потому и чудеса такие.
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6 час.
Ольга
Там надо еще руководство и хозяев лагеря проверить (писали, что лагерь частный), и вплоть до министерства. О как они бодро отчитались, что всё там в порядке и жалоб нет. Всё по классику - никогда такого не было, и вот опять.
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6 час.
Юрий Селиванов
Действия таких вожатых должен брать под контроль не Минобрнауки Кыма, а СК РФ.
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1 час.

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