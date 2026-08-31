В Липецке 1 сентября без холодной воды останутся четыре дома

Ограничение подачи воды продлится до завершения ремонтных работ на сетях водоснабжения.1 сентября с 10:00 РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения по адресу: ул.
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