🔥 Ночью в Евпатории произошел пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «МЧС и МБУ «Экоград» задействованы в ликвидации пожара.
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🔥 Ночью в Евпатории произошел пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «МЧС и МБУ «Экоград» задействованы в ликвидации пожара.