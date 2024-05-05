Актер Милош Бикович заявил, что сербы похожи на россиян по менталитету

Актер Милош Бикович в интервью PROZvezd рассказал, как относится к любви российской публики. "Ой, ну мы очень похожи по менталитету! У наших стран общая социалистическая эстетика на подсознательном уровне.
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