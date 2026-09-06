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Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии Формулы-1 после старта с 19-й позиции

Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии Формулы-1 после старта с 19-й позиции

Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли одержал сенсационную победу на домашнем этапе «Формулы-1» в Монце, стартовав с 19-й позиции.

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