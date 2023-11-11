Медведев: США были заинтересованы в экспорте афганского героина в РФ

Движение «Талибан»* за год сделало для борьбы с наркотиками в Афганистане больше, чем за 20 лет коалиция во главе с США, которые были заинтересованы в экспорте героина из Афганистана в Россию и другие страны.
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