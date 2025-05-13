ФАС одобрила продажу сети «МЦ Эксперт» компании «Медкапитал» за миллиарды рублей

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой компания «Медкапитал» приобретет 99% долей ООО «МЦ Эксперт», управляющего сетью из 20 медицинских центров в 12 городах, сообщают «Новости Липецка».
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