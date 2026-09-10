Знаки зодиака, у которых постоянно нет денег

Как распоряжаются деньгами разные знаки зодиака и кто из них в этом смысле самый неудачливый.Водолей Этот знак сосредоточен на креативе, на творчестве, и управление финансами для него — дело скучное, утомительное и не всегда понятное.
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