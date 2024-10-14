«Пояс целомудрия»: что это было на самом деле

Кто не слышал о так называемых «поясах верности», которые якобы представители средневековой знати надевали на своих жен, чтобы те не могли им изменить, пока муж в отъезде? Однако есть версия о том, что это не более чем миф и никакие подобные приспособления в ту эпоху не использовались… Замок и ключ Источники описывают «пояс Венеры» или «пояс целомудрия» как устройство из ремешков и цепочек, запиравшееся на сложный замок.