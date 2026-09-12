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TRENDYMEN

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Ученые выяснили, в какое время нужно завтракать и ужинать, чтобы жить дольше

Ученые выяснили, в какое время нужно завтракать и ужинать, чтобы жить дольше

Традиционное представление о том, что завтрак — главный прием пищи за день, получило новое научное подтверждение.

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