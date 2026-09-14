В Приднестровье началась президентская кампания с участием вице-премьера Виталия Нягу

В Приднестровской Молдавской Республике официально началась президентская кампания, в рамках которой вице-премьер правительства Виталий Нягу заявил о своём намерении принять участие в выборах.
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