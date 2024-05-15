DTF: поставки PlayStation Portal не поспевают за высоким спросом в США

Заместитель директора по исследованиям компании Circana Мэт Пискателла заявил о том, что поставки портативного устройства PlayStation Portal в США не могут удовлетворить спрос на него уже несколько месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии