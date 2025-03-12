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Царьград

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В Серпухове после атак БПЛА перекрыли движение на время ремонтных работ

В Серпухове после атак БПЛА перекрыли движение на время ремонтных работ

Движение временно перекрыли на пересечении Окского и Борисовского шоссе.В подмосковном Серпухове после падения обломков беспилотников перекрыли движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе для ремонтно-восстановительных работ.

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