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Газета.ру

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Yonhap: КНДР пригрозила США и Южной Корее задействовать закон о ядерных силах

Yonhap: КНДР пригрозила США и Южной Корее задействовать закон о ядерных силах

Северная Корея пригрозила задействовать закон о ядерных силах в ответ на заседание американо-южнокорейского комитета по противодействию оружию массового уничтожения (CWMDC).

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