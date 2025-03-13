54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в кожаных трусах для журнала

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенных образах для журнала i-D. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.