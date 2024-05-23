Обменная реакция: инвесторы могут не успеть переоформить акции «Яндекса»

Владельцы акций Yandex N.V. могут не успеть обменять их на ценные бумаги российского МКПАО «Яндекс», сообщили «Известиям» в Ассоциации развития финрамотности — этот вопрос планируют поднять на обсуждениях в ЦБ.
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