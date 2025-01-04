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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Выживший в драке на ножах якутский боец узнал о своей «смерти» из разговора женщин ВСУ

Якутский боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, известный тем, что выжил в схватке с бойцом ВСУ на ножах, дал интервью WarGonzo, где рассказал, как украинские женщины-военные посчитали его мертвым, боясь лишний раз проверить его состояние.

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