Выживший в драке на ножах якутский боец узнал о своей «смерти» из разговора женщин ВСУ

Якутский боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, известный тем, что выжил в схватке с бойцом ВСУ на ножах, дал интервью WarGonzo, где рассказал, как украинские женщины-военные посчитали его мертвым, боясь лишний раз проверить его состояние.
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