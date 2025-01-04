Выживший в драке на ножах якутский боец узнал о своей «смерти» из разговора женщин ВСУ

Якутский боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, известный тем, что выжил в схватке с бойцом ВСУ на ножах, дал интервью WarGonzo, где рассказал, как украинские женщины-военные посчитали его мертвым, боясь лишний раз проверить его состояние.