В ООН предрекли обрушение «гуманитарного цунами» на сектор Газа

Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных действиях в анклаве, заявил в интервью британскому изданию Financial Times еще до возобновления боевых действий в анклаве в пятницу генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.