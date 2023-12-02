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В ООН предрекли обрушение «гуманитарного цунами» на сектор Газа

В ООН предрекли обрушение «гуманитарного цунами» на сектор Газа

Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных действиях в анклаве, заявил в интервью британскому изданию Financial Times еще до возобновления боевых действий в анклаве в пятницу генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.

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