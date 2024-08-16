Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киевские спецслужбы под эгидой Запада все активнее ведут против России информационную войну

Киевские спецслужбы под эгидой Запада все активнее ведут против России информационную войну

В МИД России предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области.

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