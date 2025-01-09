Рабочие бригады АО «Салехарддорстрой» продолжают устранять последствия январских снегопадов

В первый рабочий день 2025 года на линию вышли 48 единиц снегоуборочной техники. Задача дорожников убрать снежные валы с обочин проезжей части, избавить тротуары и дорожное полотно от рыхлого и плотного снега, провести дежурное патрулирование вдоль автобусных маршрутов и вывезти снежные массы за пределы города.
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