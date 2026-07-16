Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 615 подписчиков

Придя домой раньше, я застала свекровь, которая рылась в моей шкатулке с украшениями

Придя домой раньше, я застала свекровь, которая рылась в моей шкатулке с украшениями

Анна аккуратно закрыла журнал с оценками и глубоко выдохнула, чувствуя приятную усталость после долгого рабочего дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Сергеевна
Да. Дворник сидя мел, не знакомая свекровкина обувь перед входной дверь. Очень занимательно. Ну и бусы, пальцы и косметика тоже да. Выше уже написали
Ответить
1 м.
Элеонора Коган
Да, вовремя Анна пришла с работы, а то бы не досчиталась своих украшений. А свекруха просто настоящая воровка. Анины украшения дочке своей хотела отдать, как будто бы с ним она сразу же замуж выйдет. И хорошо, что муж поддержал жену.И ключи надо у бабки отобрать.
Ответить
1 м.
Дмитрий Захаров
Вор должен сидеть в тюрьме! Я сказал (с). - Г.Е. Жеглов
Ответить
4 н.