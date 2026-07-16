Придя домой раньше, я застала свекровь, которая рылась в моей шкатулке с украшениями

Да. Дворник сидя мел, не знакомая свекровкина обувь перед входной дверь. Очень занимательно. Ну и бусы, пальцы и косметика тоже да. Выше уже написали

Элеонора Коган

Да, вовремя Анна пришла с работы, а то бы не досчиталась своих украшений. А свекруха просто настоящая воровка. Анины украшения дочке своей хотела отдать, как будто бы с ним она сразу же замуж выйдет. И хорошо, что муж поддержал жену.И ключи надо у бабки отобрать.