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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

В какие дни с 10 по 31 декабря 2023 года ожидается магнитный шторм из-за вспышек на Солнце

В какие дни с 10 по 31 декабря 2023 года ожидается магнитный шторм из-за вспышек на Солнце

В какие дни с 10 по 31 декабря 2023 года ожидается магнитный шторм из-за вспышек на Солнце Алёна ЮрьеваВ преддверии декабрьских праздников мир ожидает не только радостные события, но и несколько дней магнитных бурь, которые могут повлиять на нашу обыденную жизнь.

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