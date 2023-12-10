В какие дни с 10 по 31 декабря 2023 года ожидается магнитный шторм из-за вспышек на Солнце Алёна ЮрьеваВ преддверии декабрьских праздников мир ожидает не только радостные события, но и несколько дней магнитных бурь, которые могут повлиять на нашу обыденную жизнь.