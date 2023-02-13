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Морковный тортик со сметанным кремом и апельсиновой помадкой

Морковный тортик со сметанным кремом и апельсиновой помадкой

Вот честное слово, не фанатка я морковной выпечки. будь-то кексы или торты))) Но этот тортик меня просто покорил!!!!! Ну ооочеееньь вкусный!!!!! Легкий, ароматный, не приторный, с моей любимой апельсиновой ноткой, и без явного вкуса моркови))) Тесто готовится совершенно без масла, но при этом коржи выходят совершенно не сухими! В общем тортик одно удовольствие!!! Очень надеюсь, что и вы его оцените!!! Угощайтесь!!! Для коржа (на форму d=20 см): 2 яйца 1 стакан сахара 1 стакан мелко натертой моркови (желательно вкусной и сладкой) 1 стакан муки 1 ч.

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