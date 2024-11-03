Медвежий угол
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Медвежий угол

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Куда бежим?

Куда бежим?

Какой народ в СССР был самым коммунистическим? На первом месте с большим отрывом таки да, вы сами знаете кто.

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Комментарии
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людмила михайлик
Били,убивали азиаты и кавказцы друг друга и русских, теперь этих террористов к нам навели,зачем
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2 час.
Владимир Соловьев
СПРОСИТЕ ТЕПЕРЬ С МАТВИЕНКО И МЕДВЕДВА: ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ, КОГДА ЗАМИГРАЧИВАЛИ РОССИЮ УЗБЕКАМИ И ТАДЖИКАМИ?!
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И где &quot;Алексашка&quot; со своей единственной изви... ссылкой?
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