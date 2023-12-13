Ксения Собчак и Виктория Шелягова снялись для модного бренда

Ксения Собчак и Виктория Шелягова снялись в рекламной кампании You Wanna x Catch. На снимках телеведущая и блогер позируют в вещах из новой коллекции российского бренда You Wanna, созданной в сотрудничестве с коммуникационным агентством Catch.
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