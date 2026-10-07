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Живая Кубань

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Местный умелец из Краснодарского края разработал технологию, которая позволяет выпускать мебель быстро и с помощью роботов

Местный умелец из Краснодарского края разработал технологию, которая позволяет выпускать мебель быстро и с помощью роботов

Местный умелец из Краснодарского края разработал технологию, которая позволяет выпускать мебель быстро и с помощью роботовВ Абинске местный разработчик Геннадий Васильевич несколько лет занимается созданием собственной технологии производства мебели.

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