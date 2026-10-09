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В НБКИ рассказали, что доля отказов по кредитам снизилась до 79,2%

В НБКИ рассказали, что доля отказов по кредитам снизилась до 79,2%

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в России снизилась в сентябре до 79,2%. В августе показатель составлял 79,5%, а в июле — 80,9%.

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