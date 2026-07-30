Лукашенко призвал к повышению локализации белорусской продукции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Бресте акцентировал внимание на необходимости повышения уровня локализации продукции и контроля за качеством товаров, поручив Госстандарту обеспечить исполнения этих требований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии