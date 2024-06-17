Китайский рынок недвижимости переживает спад

По итогам первых пяти месяцев инвестиции в девелопмент сократились в Китае на 10,1% в годовом исчислении, что связано с крахом крупнейшего китайского девелопера Evergrande, спровоцировавшим серьезный кризис на рынке недвижимости страны.
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