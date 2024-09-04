Новую платформу для помощи в трудоустройстве запустили в Казахстане

АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) запустил новую платформу «Мансап компасы». Цифровое решение предоставляет пользователям уникальную возможность изучить актуальные тренды на рынке труда, сравнить востребованность различных профессий и выбрать оптимальную образовательную траекторию, передает inAktau.
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