Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Перетягивая немецкую промышленность в Россию. Часть 1. Все по плану

Перетягивая немецкую промышленность в Россию. Часть 1. Все по плану

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Германии хотели как лучше, а получили сворачивание промышленности.

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Комментарии
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ПМ
Павел Миллер
Люда!Рад,что Вы поняли мой посыл.Обожаю женщин умных и адекватных ,как Вы!Вы пишите не жёстко,а доходчиво.Но это касается умных,с пониманием ситуации.Вам респект.Разрешите ещё четверостишие:Я никак не пойму, отчего так я к женщинам пагубно слаб; может быть, из ребра моего было сделано несколько баб?❤️
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10 час.
Людмила Фирстова
Павел, отличное четверостишие)))
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10 час.
fralen
Где бы найти капиталистов, которые организуют у нас производство... Лишь бы самим ничего не организовывать.
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1 час.

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