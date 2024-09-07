Перетягивая немецкую промышленность в Россию. Часть 1. Все по плану

ПМ

Павел Миллер

Люда!Рад,что Вы поняли мой посыл.Обожаю женщин умных и адекватных ,как Вы!Вы пишите не жёстко,а доходчиво.Но это касается умных,с пониманием ситуации.Вам респект.Разрешите ещё четверостишие:Я никак не пойму, отчего так я к женщинам пагубно слаб; может быть, из ребра моего было сделано несколько баб?❤️