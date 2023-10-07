В Бобруйском районе обсудили достижение Целей устойчивого развития.

Достижения Целей устойчивого развития Бобруйского района, реализация стратегии устойчивого развития до 2035 года в интересах всех и каждого´ - такова тематика мероприятия, которое прошло сегодня на базе Глушанского сельского Дома культуры.
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