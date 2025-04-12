В Пекине временно приостановили обслуживание заправок

Заправки в Пекине временно приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, об этом 12 апреля сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.
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