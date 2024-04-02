«Недоумки из детсада». В Швеции сравнили западных политиков с Путиным и пришли к неутешительному выводу

Если сравнивать шведских политиков с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, то они ведут себя как недоумки, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV.
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